Ця історія не відіграна до кінця: дипломат Безсмертний про падіння Іл-76

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Очевидно, що ця історія не відіграна до кінця, її зміст від самого початку полягає в тому, що тут поєднані декілька факторів, які не дадуть можливості росіянам залишити поза інформаційною увагою цю річ. Перший з них і дуже важливий - міжнародна складова. Вірно помітили, що цей літак летів по дуже цікавому маршруту Єгипет – Сирія – Росія. І ті інформаційні фрагментарні витоки, які були, дають підстави говорити про досить серйозні речі у цьому плані. Тим більше, що треба пам'ятати, що у цей час відбувалось і в Єгипті, і у Сирії", - зауважив дипломат.

За його словами, друга річ - це група переговорників, яка не сіла на літак. Це факт теж дуже важливий, який говорить про те, що Росія має величезні проблеми у системі комунікацій і у системі забезпечення цих комунікацій, не говорячи про систему безпеки.

"Третя річ - хід обміну військовополоненими. Це ще один дуже важливий фактор. І Москва шукає на чолі з фюрером будь-який спосіб для того, щоб обвалити цю ситуацію і звинуватити в цьому Україну. І четверта річ, яка дуже важлива, – те, що немає на сьогодні важливішого факту у війні Росії проти України, ніж інформаційно-психологічні атаки. Кожен факт, а тим більше такий, Росія буде повертати до того, щоб звинувачувати Україну в найбільших та найгнітючіших гріхах", - резюмував Роман Безсмертний.