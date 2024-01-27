Ця історія не відіграна до кінця: дипломат Безсмертний про падіння Іл-76
Український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо зауважив, що в інциденті з літаком І-76 поєднані декілька факторів, які не дадуть можливості росіянам залишити це поза інформаційною увагою
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Очевидно, що ця історія не відіграна до кінця, її зміст від самого початку полягає в тому, що тут поєднані декілька факторів, які не дадуть можливості росіянам залишити поза інформаційною увагою цю річ. Перший з них і дуже важливий - міжнародна складова. Вірно помітили, що цей літак летів по дуже цікавому маршруту Єгипет – Сирія – Росія. І ті інформаційні фрагментарні витоки, які були, дають підстави говорити про досить серйозні речі у цьому плані. Тим більше, що треба пам'ятати, що у цей час відбувалось і в Єгипті, і у Сирії", - зауважив дипломат.
За його словами, друга річ - це група переговорників, яка не сіла на літак. Це факт теж дуже важливий, який говорить про те, що Росія має величезні проблеми у системі комунікацій і у системі забезпечення цих комунікацій, не говорячи про систему безпеки.
"Третя річ - хід обміну військовополоненими. Це ще один дуже важливий фактор. І Москва шукає на чолі з фюрером будь-який спосіб для того, щоб обвалити цю ситуацію і звинуватити в цьому Україну. І четверта річ, яка дуже важлива, – те, що немає на сьогодні важливішого факту у війні Росії проти України, ніж інформаційно-психологічні атаки. Кожен факт, а тим більше такий, Росія буде повертати до того, щоб звинувачувати Україну в найбільших та найгнітючіших гріхах", - резюмував Роман Безсмертний.
- У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76
- У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
- Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.
- У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки.
- Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.
- 25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.
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