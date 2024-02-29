Туреччина й Китай, ймовірно, створюють платформу для переговорів щодо війни в Україні, - ISW
Туреччина та Китай, вірогідно, створюють власні переговорні платформи для врегулювання в Україні, які Кремль, ймовірно, використає для подальшого розвитку своїх наративів
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що Росія, ймовірно, перетворить ці пропозиції на інформаційну зброю, щоб просувати ідею про те, що Україна відмовляється від переговорів.
На думку експертів, Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною та не зацікавлений у припиненні війну на будь-яких інших умовах, окрім умов, сформульованих Росією.
- Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей прибуде з візитами до України, Росії та кількох європейських країн для переговорів щодо "політичного врегулювання української кризи".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.11 Купівля 38.11Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.24Продаж 42.05
- Актуальне
- Важливе