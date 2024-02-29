Туреччина й Китай, ймовірно, створюють платформу для переговорів щодо війни в Україні, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Росія, ймовірно, перетворить ці пропозиції на інформаційну зброю, щоб просувати ідею про те, що Україна відмовляється від переговорів.

На думку експертів, Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною та не зацікавлений у припиненні війну на будь-яких інших умовах, окрім умов, сформульованих Росією.