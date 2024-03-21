У 2023 році ТРЦ Respublika Park сплатив 122 млн грн податків і віддав десятки мільйонів на благодійність

Крім цього, Respublika Park разом із партнерами групи компаній перерахував понад 27 млн грн на благодійність, зокрема на допомогу Збройним Силам України та закупівлю медичного обладнання для НДСЛ "Охматдит". Ці результати стали можливими завдяки відвідувачам ТРЦ, яких за минулий рік було понад 15 млн.

"У 2023 році, попри виклики війни, наш торговий центр сплатив понад 120 млн грн податків до державного бюджету. Хочу зауважити, що це лише те, що сплатив сам ТРЦ. Усі компанії та магазини, що в нас представлені, сплачують податки окремо. Водночас ми активно долучалися до благодійності – перерахували понад 27 млн грн на допомогу ЗСУ, постраждалим сім'ям і дітям. Ми вважаємо, що бізнес має підтримувати Україну в цей нелегкий час як фінансово, так і гуманітарно", – сказала генеральна директорка ТРЦ Respublika Park Юлія Щаслива.

ТРЦ Respublika Park є важливим соціально-інфраструктурним об'єктом, де представлено понад 280 магазинів і створено понад 8 тис. робочих місць. Зважаючи на важливе значення податків у системі забезпечення надходжень до державного бюджету, ТРЦ "Республіка Парк" співпрацює з відповідальними міжнародними та національними бізнесами, що разом сплачують податки до державного бюджету й реалізовують благодійні проєкти.

"Республіка Парк" – найбільший у Східній Європі ТРЦ, відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальною площею 300 000 кв. м. Власником ТРЦ "Республіка Парк" є компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH (Австрія), яка спеціалізується на нерухомості в Центральній та Східній Європі. Компанія Trafin здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси в багатьох країнах та є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки як акціонер ТРЦ Respublika Park.

З початком повномасштабного вторгнення Росії ТРЦ Respublika Park активно підтримує благодійні ініціативи та проєкти на допомогу Збройним Силам України, відбудову житла, сім'ям із дітьми, які постраждали від війни, та на лікування онкохворих дітей.

ТРЦ "Республіка Парк" разом із партнерами вдалося реалізувати благодійні проєкти з Національним банком України, фандрейзинговими платформами "Повернись Живим", UNITED24, благодійними фондами "Таблеточки", "Україна-ЄС. Розвиток та Реконструкція", НДСЛ "Охматдит".

У команді ТРЦ працюють волонтери, які підтримують військові бригади, регулярно здійснюють закупівлі згідно з потребами та доставляють у пункти призначення.

Respublika Park продовжує працювати та разом із партнерами робити свій внесок в економіку країни.

Довідково. Respublika Park – суперрегіональний ТРЦ, який був відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальна площа – 300 000 кв.м. Власник ТРЦ – австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, що була заснована у Відні у 2013 році та працює у сфері нерухомості. Наразі акціонер Республіка Парк успішно представлений на ринках нерухомості Центральної та Східної Європи. Trafin здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси у багатьох країнах та є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки як акціонер ТРЦ Respublika Park.