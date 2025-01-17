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Головна Війна з Росією У 2024 році РФ убила та поранила в Україні майже на третину цивільних більше, ніж роком раніше, - Радбез ООН

У 2024 році РФ убила та поранила в Україні майже на третину цивільних більше, ніж роком раніше, - Радбез ООН

Катерина Ганжа
17 січня, 2025 п'ятниця
07:23
Війна з Росією радбез ООН

За 2024 рік кількість цивільних, які були убиті і поранені унаслідок дій російських військ в Україні, зросла на 30% у порівнянні з попереднім роком

Зміст

Про це повідомила заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло на засіданні Ради Безпеки, передає Укрінформ. 

"Особливу тривогу викликає збільшення кількості постраждалих серед дітей. У перші три квартали 2024 року було вбито й поранено більше дітей, ніж протягом 2023 року", - наголосила Дікарло.

Вона уточнила, що за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку повномасштабної війни загинули щонайменше 12 456 осіб, зокрема 669 дітей. Поранені – 28 382 людей, з них 1833 дитини.

Тільки за дев'ять місяців минулого року було пошкоджено чи зруйновано понад 580 освітніх і медичних закладів.

"Хочу повторити, що ми беззастережно засуджуємо всі напади на цивільне населення й цивільну інфраструктуру", - наголосила заступниця Генсека.

Вона також додала, що від початку повномасштабного вторгнення було вбито 10 гуманітарних працівників під час виконання ними службових обов'язків, 41 – поранено.

"Надходять повідомлення про те, що в Курській області РФ захоплено в полон військовослужбовців КНДР. Повідомлення про участь військових Північної Кореї у бойових діях на боці російських військ продовжують викликати серйозну стурбованість у зв'язку з подальшою інтернаціоналізацією цього й так небезпечного конфлікту", - зауважила Дікарло.

Згідно з оприлюдненим у четвер планом гуманітарних потреб та реагування для України на 2025 рік, близько 12,7 млн осіб потребують підтримки, додала вона.

Дікарло звернула увагу на "тяжке становище багатьох тисяч цивільних українців, які проживають на територіях України, окупованих на цей момент Російською Федерацією". За її словами, потреби жителів цих районів оцінюються як серйозні, проте доступ туди обмежено.

Заступниця Генсека також акцентувала на посиленні обстрілів українських енергооб’єктів з боку Росії. 

"ООН продовжує працювати з українським урядом над відновленням потужностей з виробництва енергії, створюючи можливості в секторі зеленої енергетики", - зазначила вона.

Дікарло укотре висловила занепокоєння з приводу повідомлень про страти українських полонених російськими військами. У грудневій доповіді УВКПЛ було наведено щонайменше 19 випадків, що сталися із серпня, коли було вчинено вбивство 62 осіб.

"УВКПЛ також встановило, що Російська Федерація широко й систематично застосовує тортури щодо українських військовополонених", - додала заступниця Генсека ООН. 

При цьому вона зазначила, що окремі випадки стосовно російських військовополонених в Україні розслідуються владою.

  • Раніше повідомлялося, що у четвер, 16 січня, Рада Безпеки ООН збереться для обговорення ситуації в Україні.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Рада безпеки ООН
окупанти
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