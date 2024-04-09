У березні Росія вбила або поранила вдвічі більше українських дітей, ніж у лютому, - ООН
У березні Російська Федерація вбила або поранила щонайменше 604 цивільних, зокрема - 57 дітей
Такі дані підтвердила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.
Зазначено, що внаслідок збройної агресії РФ в Україні було вбито або поранено на 20% більше людей (щонайменше 604), ніж у лютому. Того ж місяця Росія вбила чи поранила щонайменше 57 українських дітей - це відвічі більше, аніж у лютому. В ООН підкреслюють: РФ завдала таких втрат шляхом збільшення використання керованих (КАБ) і некерованих авіаційних бомб.
Поранення від мін та вибухонебезпечних предметів отримали щонайменше 28 цивільних українців, зокрема 7 працівників сільського господарства.
"Початок весняного сільськогосподарського сезону збільшив ризики для фермерів, які почали працювати на землі", - додають у повідомленні.
Також зазначено, що минулого місяця російські атаки на українську інфраструктуру зруйнували або пошкодили щонайменше 20 енергооб’єктів.
- 24 січня повідомлялося, унаслідок повномасштабного вторгнення Росії щонайменше 1732 дитини постраждали в Україні. Станом на 24 січня 521 дитина загинула, ще 1211 - постраждали.
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