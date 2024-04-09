У березні Росія вбила або поранила вдвічі більше українських дітей, ніж у лютому, - ООН

Такі дані підтвердила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Зазначено, що внаслідок збройної агресії РФ в Україні було вбито або поранено на 20% більше людей (щонайменше 604), ніж у лютому. Того ж місяця Росія вбила чи поранила щонайменше 57 українських дітей - це відвічі більше, аніж у лютому. В ООН підкреслюють: РФ завдала таких втрат шляхом збільшення використання керованих (КАБ) і некерованих авіаційних бомб.

Поранення від мін та вибухонебезпечних предметів отримали щонайменше 28 цивільних українців, зокрема 7 працівників сільського господарства.

"Початок весняного сільськогосподарського сезону збільшив ризики для фермерів, які почали працювати на землі", - додають у повідомленні.

Також зазначено, що минулого місяця російські атаки на українську інфраструктуру зруйнували або пошкодили щонайменше 20 енергооб’єктів.