У частині Сум тимчасово відсутнє електропостачання через російські атаки

Про це інформує керівник Одеської ОВА Олег Григоров.

За даними Григорова, енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням подачі енергії.

"Лікарні й екстрені служби працюють, опалення у медичних закладах збережено. Триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення", - зазначив він.

Олег Григоров розповів, що у Сумах відкриті пункти незламності, які "мають бути забезпеченими для людей всім необхідним і органи місцевого самоврядування організовують їх роботу".