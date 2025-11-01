У частині Сум тимчасово відсутнє електропостачання через російські атаки
Сьогодні, 1 листопада, російські ракети атакували енергообʼєкти Сумської громади, внаслідок отримав поранення 33-річний мешканець громади
Про це інформує керівник Одеської ОВА Олег Григоров.
За даними Григорова, енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням подачі енергії.
"Лікарні й екстрені служби працюють, опалення у медичних закладах збережено. Триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення", - зазначив він.
Олег Григоров розповів, що у Сумах відкриті пункти незламності, які "мають бути забезпеченими для людей всім необхідним і органи місцевого самоврядування організовують їх роботу".
- Нагадаємо, що у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками цивільну інфраструктуру міста Суми. Внаслідок ворожих ударів є постраждалі, серед яких – діти.
