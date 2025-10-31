Росіяни атакували БПЛА багатоповерхівку та залізничне депо в Сумах, є постраждалі, серед яких – діти
У ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками цивільну інфраструктуру міста Суми. Внаслідок ворожих ударів є постраждалі, серед яких – діти
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
"10 безпілотників лише за одну годину Росія спрямувала по Сумах. Всі удари – прицільно в цивільну інфраструктуру", - написав Григоров о 00:12.
За його інформацією, сталося влучання у дев’ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах міста.
"Двом постраждалим із багатоповерхівки – неповнолітній дівчині та літній жінці вже надали допомогу на місці. Інформація щодо поранених уточнюється. Людям, чиї оселі пошкоджені, надається необхідна допомога", - додав очільник ОВА.
Зранку в ДСНС України уточнили, що внаслідок влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Рятувальники врятували 12 жителів багатоповерхівки.
фото: ДСНС України
фото: ДСНС України
У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир.
"Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури. Пожежі ліквідовано. За попередньою інформацією, травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей", - зазначили в ДСНС.
фото: ДСНС України
Атака на залізничну інфраструктуру
Як повідомили в Укрзалізниці, вночі ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині.
У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо. Пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад.
"Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми – Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком", - зазначили в компанії.
Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової.
"Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка", - наголосили в Укрзалізниці.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав — усі працівники вчасно перейшли до укриттів.
- 26 жовтня на Сумщині внаслідок атаки російського дрона постраждав пасажирський мікроавтобус. Інцидент стався на трасі поблизу Миколаївської сільської громади.
