Росіяни атакували БПЛА багатоповерхівку та залізничне депо в Сумах, є постраждалі, серед яких – діти

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"10 безпілотників лише за одну годину Росія спрямувала по Сумах. Всі удари – прицільно в цивільну інфраструктуру", - написав Григоров о 00:12.

За його інформацією, сталося влучання у дев’ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах міста.

"Двом постраждалим із багатоповерхівки – неповнолітній дівчині та літній жінці вже надали допомогу на місці. Інформація щодо поранених уточнюється. Людям, чиї оселі пошкоджені, надається необхідна допомога", - додав очільник ОВА.

Зранку в ДСНС України уточнили, що внаслідок влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Рятувальники врятували 12 жителів багатоповерхівки.

фото: ДСНС України

фото: ДСНС України

У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир.

"Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури. Пожежі ліквідовано. За попередньою інформацією, травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей", - зазначили в ДСНС.

фото: ДСНС України

Атака на залізничну інфраструктуру

Як повідомили в Укрзалізниці, вночі ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині.

У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо. Пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад.

"Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми – Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком", - зазначили в компанії.

Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової.

"Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка", - наголосили в Укрзалізниці.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав — усі працівники вчасно перейшли до укриттів.