У Чернігові росіяни з дрона скинули листівки у вигляді грошей із закликом наводити вогонь по ЗСУ
У Чернігові виявили листівки у вигляді 100-гривневих купюр, які російські загарбники скинули з безпілотника. На них вони написали заклик наводити вогонь на позиції ЗСУ
Про це повідомила Нацполіція.
"Зранку, 6 вересня, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші. Листівки росіяни скинули з безпілотника", – йдеться в повідомленні.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. Нині відомості про ситуацію зареєстрували, вирішується питання стосовно правової кваліфікації.
- 27 серпня агента, який діяв у Запоріжжі та на замовлення російських спецслужб готував повторну атаку на Дніпровську ГЕС, засудили до 15 років вʼязниці.
