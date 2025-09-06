У Чернігові росіяни з дрона скинули листівки у вигляді грошей із закликом наводити вогонь по ЗСУ

Про це повідомила Нацполіція.

"Зранку, 6 вересня, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші. Листівки росіяни скинули з безпілотника", – йдеться в повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. Нині відомості про ситуацію зареєстрували, вирішується питання стосовно правової кваліфікації.