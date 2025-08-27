Агент РФ, який на замовлення ФСБ готував повторну атаку на Дніпровську ГЕС, отримав 15 років за ґратами

Про це повідомляє Служба безпеки України у telegram-каналі.

"За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який діяв у Запоріжжі. На замовлення ФСБ він готував повторну атаку РФ по Дніпровській ГЕС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього зловмисник документував наслідки ворожих обстрілів після комбінованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру міста у березні 2024 року.

У фокусі його уваги були пошкоджені об’єкти Дніпровської ГЕС, які він сфотографував і разом із геолокацією передав представнику спецслужб РФ. Ці дані ворог збирав для планування нових ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема по місцевій ГЕС.

Читайте також: Агент ФСБ, який зливав ворогу маршрути ешелонів ЗСУ на Дніпровщині, отримав 15 років вʼязниці

Контррозвідка СБУ затримала агента влітку минулого року. Ним виявився місцевий безробітній, який привернув увагу російських спецслужб антиукраїнськими висловлюваннями у соцмережах. Після цього представник ФСБ запропонував чоловіку співпрацю в обмін на гроші. Після інструктажу фігурант спочатку розвідував локації ЗСУ у Запоріжжі та його околицях.

"Потім він отримав завдання – провести дорозвідку біля атакованих рашистами об’єктів енергетики обласного центру", - додали в СБУ.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).