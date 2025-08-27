Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал Агент РФ, який на замовлення ФСБ готував повторну атаку на Дніпровську ГЕС, отримав 15 років за ґратами

Агент РФ, який на замовлення ФСБ готував повторну атаку на Дніпровську ГЕС, отримав 15 років за ґратами

Марія Музиченко
27 серпня, 2025 середа
17:45
Кримінал суд, санкції

У середу, 27 серпня, агента, який діяв у Запоріжжі та на замовлення російських спецслужб готував повторну атаку на Дніпровську ГЕС, засудили до 15 років вʼязниці

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України у telegram-каналі.

"За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який діяв у Запоріжжі. На замовлення ФСБ він готував повторну атаку РФ по Дніпровській ГЕС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього зловмисник документував наслідки ворожих обстрілів після комбінованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру міста у березні 2024 року.

У фокусі його уваги були пошкоджені об’єкти Дніпровської ГЕС, які він сфотографував і разом із геолокацією передав представнику спецслужб РФ. Ці дані ворог збирав для планування нових ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема по місцевій ГЕС.

Читайте також: Агент ФСБ, який зливав ворогу маршрути ешелонів ЗСУ на Дніпровщині, отримав 15 років вʼязниці

Контррозвідка СБУ затримала агента влітку минулого року. Ним виявився місцевий безробітній, який привернув увагу російських спецслужб антиукраїнськими висловлюваннями у соцмережах. Після цього представник ФСБ запропонував чоловіку співпрацю в обмін на гроші. Після інструктажу фігурант спочатку розвідував локації ЗСУ у Запоріжжі та його околицях.

"Потім він отримав завдання – провести дорозвідку біля атакованих рашистами об’єктів енергетики обласного центру", - додали в СБУ.

Суд визнав чоловіка винним  за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

  • 11 серпня СБУ викрила агентку ГРУ, колишню працівницю Пенсійного фонду, яка збирала дані для ударів по промислових об’єктах Запоріжжя.
Теги:
Новини
Україна
Запоріжжя
ФСБ
Війна з Росією
державна зрада
агенти Кремля
Читайте також:
Автор Тарас Загородній
26 серпня, 2025 вiвторок
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
Матеуш Моравецький
Автор Юлія Юліна
26 серпня, 2025 вiвторок
Експрем'єр Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "символіки Бандери"
Автор Ірена Моляр
26 серпня, 2025 вiвторок
Точність - до 10 метрів в умовах непрацюючого GPS: Defense Express про американські ракети проєкту ERAM
Київ
+21.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
27 серпня
18:20
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Путін виношує значно небезпечніші плани, ніж просто окупація певної частини України, - Безсмертний
18:16
Безробітні
Ваучери на навчання: Кабмін розширив перелік професій, які можна опанувати коштом держави
18:04
податки
Уряд підтримав законопроєкт про податки на доходи від Bolt, Glovo та інших платформ
18:01
OPINION
Чому Польща має заборонити і свій прапор
17:58
Уряд України
Уряд оголосив конкурс на розробку літієвого родовища в Кіровоградській області
17:44
Уряд просять розглянути можливість виїзду за кордон для чоловіків віком до 24 років
17:35
Ексклюзив
мобілізація
У ДПСУ розповіли, коли набере чинності постанова Кабміну та що потрібно для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 22 років
17:35
ЗСУ
Від початку доби вздовж всієї лінії фронту відбулося 76 боєзіткнень,— Генштаб
17:34
Данія
Данія викликала американського посла через інформацію про операції впливу США в Гренландії
17:19
Огляд
Starship із 10-го разу успішно злетів: прорив Маска на шляху до Марса чи лише чергова спроба. Пояснюємо
17:11
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ вербує жінок з Африки, Азії та Латинської Америки для виробництва дронів, – розвідка
17:10
Аналітика
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Ракетний меч для спецоперацій – коли ми його матимемо
17:04
Зірка "Гри престолів" Софі Тернер закликала дітей-акторів з "Гаррі Поттера" уникати соцмереж і жити вдома
16:59
У Дію додали функцію реєстрації місця проживання в гуртожитку
16:55
OPINION
Якій Польщі українці безмежно вдячні за солідарність і підтримку
16:31
"Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту для українців є обов’язковим для Польщі": посольство про вето Навроцького
16:26
Анонс
Премія Василя Стуса 2025
Премія імені Василя Стуса 2025 року: імʼя лауреата стане відомим 11 вересня
16:25
ФСБ
У Криму ФСБ затримала чоловіка за публікації в telegram про вибух на Керченському мосту
16:14
отримати житло
ВПО, які позбулися житла через окупацію, отримають до 2 млн на купівлю нової оселі
16:09
Ексклюзив
Володимир Горбач
РФ хоче контролювати Європу та отримувати з цього прибутки, – аналітик Горбач
16:02
OPINION
Перший скандал Свириденко. Як премʼєрка спалилась на братові, який втік до Британії?
16:01
гривня тисяча гривень
Уряд виділив понад 46 млн грн на завершення відбудови ТЕЦ на Сумщині
15:46
Новини компаній
На Прикарпатті за підтримки "Українських вертольотів" провели перший ветеранський марш-кидок Carpathian YOMP
15:42
на фото Юлія Свириденко в Данії
Свириденко здійснила перший закордонний візит на посаді очільниці уряду – до Данії
15:41
прикордонний контроль, перетин кордону
Кабмін оприлюднив постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років
15:32
Оновлено
Кабмін
Уряд дозволив депутаткам, що працюють на громадських засадах, виїжджати за кордон
15:17
Ексклюзив
нафтопровід "Дружба"
За блокування руху України в ЄС та НАТО Угорщина і Словаччина отримують дисконт на російську нафту, тому для них така важлива "Дружба", – експерт
15:12
Кароль Навроцький
Туск сказав Навроцькому, що його вето на закон про допомогу українцям "може бути руйнівним для польських компаній"
15:00
"Зізнання у злочині": МЗС України відреагувало на рішення РФ вийти з Конвенції про запобігання катуванням
14:38
Дональд Туск
Туск хоче відсторонити представників Навроцького від переговорів щодо України, - ЗМІ
14:27
Огляд
Богдан Ступка
Від слюсаря до одного з найвпізнаваніших акторів України: 84 роки тому народився Богдан Ступка
14:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:06
Росія поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" з небезпечними речовинами у Донецькій області, — ЦПД
14:04
OPINION
Візьми фломастер і напиши
14:00
Дмитро Пєсков
Зустріч Зеленського і Путіна має бути "добре підготовленою": Пєсков каже, що керівники переговорних груп підтримують звʼязок
13:42
Трамп переконав Орбана не заважати вступу України до ЄС, - Politico
13:40
Польща надала громадянство росіянину, щоб він взяв участь в Олімпійських іграх - 2026
13:19
китай
Китай висловив позицію щодо участі у переговорах про ядерне роззброєння зі США та РФ
13:07
Капітолій (Вашингтон)
США готові надати засоби ППО та розвідувальну підтримку Україні після припинення війни, - FT
12:59
Ексклюзив
ЗСУ
Зараз набагато кращі умови, щоб мобілізуватись до ЗСУ підготовленим і мати професію, яку ви мали в цивільному житті, - головний сержант групи рекрутингу 125 ОВМБр Шажко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV