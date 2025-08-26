Агент ФСБ, який зливав ворогу маршрути ешелонів ЗСУ на Дніпровщині, отримав 15 років вʼязниці

Про це повідомляє Служба безпеки України у telegram-каналі.

"За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ затримала у грудні 2024 року на Дніпровщині. Як встановило розслідування, він шпигував за ешелонами ЗСУ на території прифронтового регіону", - йдеться у повідомленні.

Ним виявився 24-річний місцевий безробітній, якого росіяни завербували через telegram-канал, де він шукав легких грошей.

Читайте також: В Україні на 15 років увʼязнили агента РФ, який коригував атаки на Одещину, вдаючи жінку

Зазначається, що агент встановлював приховані відеокамери з віддаленим доступом біля станцій Укрзалізниці, аби передавати дані ФСБ. Пристрої він маскував на деревах, регулярно змінюючи павербанки для стабільної трансляції. Це дозволяло противнику відстежувати кількість, маршрути та типи вантажів, які перевозили Сили оборони.

"Також за допомогою розвідданих рашисти сподівались відстежити транзитні зупинки військових ешелонів, щоб завдати по них ракетні удари", - додали в СБУ.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).