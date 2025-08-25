В Україні на 15 років увʼязнили агента РФ, який коригував атаки на Одещину, вдаючи жінку

Про це повідомила СБУ.

26-річного місцевого безробітного окупанти завербували через telegram. Фігурант для конспірації відростив довге волосся, носив жіночий одяг та наносив макіяж.

"Видаючи себе за жінку, агент намагався встановити координати потенційних цілей для ворожих ударів по регіону. За даними внутрішньої безпеки СБУ, серед об’єктів, що цікавили рашистів, були підрозділи ЗСУ, Служби безпеки, Нацгвардії та прикордонників", – йдеться в матеріалі.

Після збору інформації засуджений передавав її через месенджер куратору з прив’язкою до місцевості та власними коментарями.

Чоловіка СБУ затримала в січні 2025 року за місцем проживання. У нього вилучили 3 телефони, які він використовував для збору розвідданих та контактів з ворогом.

Суд визнав його винним у держзраді та призначив 15 років позбавлення волі.