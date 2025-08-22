Сім поплічників РФ, які воювали проти України на Донеччині, отримали по 15 років вʼязниці

Про це повідомляє Служба безпеки України у telegram-каналі.

"За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще семеро поплічників РФ, які воювали проти Сил оборони на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські воїни взяли їх у полон під час боїв на Курському, Сіверському та Лиманському напрямках.

За даними слідства, четверо з засуджених - жителі окупованої Луганщини, які добровільно вступили до лав Південного військового округу Росії. Двоє з них воювали у складі 6-ї та 7-ї мотострілецьких бригад армії РФ, штурмуючи позиції Сил оборони поблизу Верхньокам’янського. Ще двоє - виїхали до РФ, де підписали контракти з міноборони Росії. Після цього їх було зараховано до мотострілецьких полків, що діяли в районах населених пунктів Новосадове та Терни, де вони брали участь у штурмах укріплень ЗСУ.

Читайте також: Тернопільські контррозвідники викрили ворожого інформатора, який передавав дані про ЗСУ на Донеччині

П’ятий засуджений з ТОТ Криму проходив службу у складі 110-ї бригади збройних формувань РФ, де охороняв склади поблизу Авдіївки. Під час боїв за районний центр його взяли в полон українські захисники.

Шостий зрадник у складі 255-го мотострілецького полку ЗС РФ облаштовував оборонні позиції ворога поблизу Мар’їнки та Георгіївки, зокрема займався будівництвом бліндажів. Згодом брав участь у штурмах позицій ЗСУ в напрямку Покровська.

Ще один фігурант - житель Горлівки, який служив у 132-й мотострілецькій бригаді РФ та брав участь у бойових діях на території Донеччини. Пізніше його перевели до Курської області, де він разом із підрозділом потрапив у полон.

Суд визнав зловмисників винними за двома статтями ККУ: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).