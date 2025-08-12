Заховав камеру в коробку з-під соку: на Дніпровщині затримали ворожого інформатора

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Безробітний підозрюваний, який потрапив у поле зору агресора через Telegram-канали з пошуку "легких заробітків", збирав дані про позиції ППО, запасні командні пункти та рух військових ешелонів ЗСУ. Для спостереження встановив замасковану камеру біля залізничної колії.

"Після вербування фігурант почав обходити прифронтове місто та його околиці, щоб виявити та сфотографувати запасні командні пункти українських захисників, а також розташування комплексів протиповітряної оборони ЗСУ", - розповіли в СБУ.

"Крім того, зловмисник мав допомогти окупантам виявляти вантажні ешелони Сил оборони, визначати їхню кількість, озброєння та напрямки руху. Для цього він встановив навпроти колії телефонну камеру з павербанком та віддаленим доступом для куратора, які замаскував у коробку з-під соку", - додали там.

Чоловіка схопили під час встановлення пристрою, йому оголошено підозру за шпигунство в умовах воєнного стану.

Нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.