У Defense Express назвали чинники рішення Румунії щодо передачі Україні Patriot

Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих у етері Еспресо.

"Скоріш за все, рішення Румунії продиктовано декількома чинниками. По-перше, узгодженою політикою зі США, як країною походження цієї системи і країною, яка модерує процеси в рамках коаліції держав стосовно забезпечення України протиповітряними системами. До того ж, серед керівництва країни в Румунії назрів консенсус стосовно важливості процесу передачі цих систем Україні. Цілком визріло розуміння того, що в Україні відбувається стримування агресора, і передача систем ППО, переважно країнами-члеками НАТО, є внеском у забезпечення безпеки самого НАТО, відтискання рубежів загроз", - зазначив він.

Визначальним є те, що система Patriot від Румунії буде поставлена безоплатно, каже Рябих: "Є розуміння румунського керівництва і народу в цілому, що це не простий донат, а саме інвестиція у власну ППО. Хоча передача системи розглядається Україні, однак в реальності, це просто відтискання рубежів ППО самої Румунії на більшу відстань".

Сьогодні співпали інтереси України стосовно забезпечення прикриття з повітря, і процес усвідомлення нашими партнерами, що інвестування в протиповітряну оборону України є інвестицією в їх власну безпеку, зауважив військовий експерт.

"Ще сьогодні писали про можливі перепони, про те, чому Румунія не може передати подібні системи Україні. Там є багато чинників, в тому числі, що Румунія ще не змогла отримати замовлення, яке було реалізовано ще у 2017 р. Першу систему вона почала отримувати у 2020 р. До цього часу країна отримала 4 системи, але лише одна система в них повноцінно стоїть на озброєнні і функціонує зараз", - розповів він.