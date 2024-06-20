У Defense Express назвали чинники рішення Румунії щодо передачі Україні Patriot
Новина про те, що Румунія передасть Україні систему ППО Patriot - є з розряду дуже важливих
Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих у етері Еспресо.
"Скоріш за все, рішення Румунії продиктовано декількома чинниками. По-перше, узгодженою політикою зі США, як країною походження цієї системи і країною, яка модерує процеси в рамках коаліції держав стосовно забезпечення України протиповітряними системами. До того ж, серед керівництва країни в Румунії назрів консенсус стосовно важливості процесу передачі цих систем Україні. Цілком визріло розуміння того, що в Україні відбувається стримування агресора, і передача систем ППО, переважно країнами-члеками НАТО, є внеском у забезпечення безпеки самого НАТО, відтискання рубежів загроз", - зазначив він.
Визначальним є те, що система Patriot від Румунії буде поставлена безоплатно, каже Рябих: "Є розуміння румунського керівництва і народу в цілому, що це не простий донат, а саме інвестиція у власну ППО. Хоча передача системи розглядається Україні, однак в реальності, це просто відтискання рубежів ППО самої Румунії на більшу відстань".
Сьогодні співпали інтереси України стосовно забезпечення прикриття з повітря, і процес усвідомлення нашими партнерами, що інвестування в протиповітряну оборону України є інвестицією в їх власну безпеку, зауважив військовий експерт.
"Ще сьогодні писали про можливі перепони, про те, чому Румунія не може передати подібні системи Україні. Там є багато чинників, в тому числі, що Румунія ще не змогла отримати замовлення, яке було реалізовано ще у 2017 р. Першу систему вона почала отримувати у 2020 р. До цього часу країна отримала 4 системи, але лише одна система в них повноцінно стоїть на озброєнні і функціонує зараз", - розповів він.
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Як відомо, Румунія передасть Україні систему ППО Patriot. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 20 червня, на засіданні Ради оборони країни.
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