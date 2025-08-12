У Defense Express проаналізували, яку зброю Україна може отримати від Азербайджану
Рішення Азербайджану про зняття ембарго на продаж зброї для України не є якоюсь рятівною паличкою, за виключенням, - якби Азербайджан почав передавати свої наявні запаси озброєння радянського та російського виробництва
Про це в етері Еспресо розповів головний редактор Defense Express, військовий експерт Олег Катков.
"Щодо зняття Азербайджаном ембарго на продаж зброї та того, що було б цікаво закуповувати Україні, то насправді мало що. Хоч Азербайджан і має значні запаси озброєння, до того ж зараз проводиться переозброєння азербайджанського війська, замінюється радянське та російське озброєння, але є певні аспекти. Перший аспект - Азербайджан сьогодні не в тому стані, щоб активно розпродавати свої запаси, на мій погляд, для нього не так критично важливі кошти", - зауважив військовий експерт.
На його думку, другий аспект – йдеться про виробництво нового озброєння: Азербайджан плідно співпрацює з Ізраїлем у сфері, наприклад, безпілотників. Однак Ізраїль забороняє реекспорт свого озброєння, тому не йдеться, що подібні види озброєння будуть передаватися.
"Крім того, Азербайджан дуже активно використовує турецьке озброєння. Але Туреччина постачає до України весь набір зброї, який можна купити, починаючи від снарядів і закінчуючи бронетехнікою. Навіть висвітлювалися певні далекобійні системи, вже не говорячи про дрони, а Bayraktar TB2 – всі знають. Тому сказати, що рішення Азербайджану для нас є якоюсь рятівною паличкою, складно, за виключенням, - якби Азербайджан почав передавати свої наявні запаси озброєння радянського та російського виробництва", - підкреслив Катков.
- Раніше експерт з Південного Кавказу Ельхан Нурієв розповів, що може існувати певна домовленість між президентами України та Азербайджану - Володимиром Зеленським та Ільхамом Алієвим - щодо можливого постачання зброї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.66
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе