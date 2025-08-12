У Defense Express проаналізували, яку зброю Україна може отримати від Азербайджану

Про це в етері Еспресо розповів головний редактор Defense Express, військовий експерт Олег Катков.

"Щодо зняття Азербайджаном ембарго на продаж зброї та того, що було б цікаво закуповувати Україні, то насправді мало що. Хоч Азербайджан і має значні запаси озброєння, до того ж зараз проводиться переозброєння азербайджанського війська, замінюється радянське та російське озброєння, але є певні аспекти. Перший аспект - Азербайджан сьогодні не в тому стані, щоб активно розпродавати свої запаси, на мій погляд, для нього не так критично важливі кошти", - зауважив військовий експерт.

На його думку, другий аспект – йдеться про виробництво нового озброєння: Азербайджан плідно співпрацює з Ізраїлем у сфері, наприклад, безпілотників. Однак Ізраїль забороняє реекспорт свого озброєння, тому не йдеться, що подібні види озброєння будуть передаватися.

"Крім того, Азербайджан дуже активно використовує турецьке озброєння. Але Туреччина постачає до України весь набір зброї, який можна купити, починаючи від снарядів і закінчуючи бронетехнікою. Навіть висвітлювалися певні далекобійні системи, вже не говорячи про дрони, а Bayraktar TB2 – всі знають. Тому сказати, що рішення Азербайджану для нас є якоюсь рятівною паличкою, складно, за виключенням, - якби Азербайджан почав передавати свої наявні запаси озброєння радянського та російського виробництва", - підкреслив Катков.