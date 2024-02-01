У держдумі заявили, що РФ не має ресурсів для захисту Петербурга від дронів
Міноборони Росії не має достатніх ресурсів протиповітряної оборони, щоб повністю захистити від нальотів безпілотників Санкт-Петербург
Про це повідомив голова оборонного комітету держдуми Андрій Картаполов, пише The Moscow Times.
Друге найбільше місто РФ за чисельністю населення Санкт-Петербург і Ленінградська область двічі з початку січня ставали мішенню для українських дронів, які вразили термінал Новатека на Балтійському морі та нафтозавод "Невський мазут" у межах міста.
За словами Картаполова, не виключено, що у майбутньому Збройні сили України можуть спробувати атакувати об'єкти культурної та архітектурної спадщини у Ленінградській області, а не лише промислові підприємства.
- У РФ заявили, що вночі 31 січня невідомий безпілотник залетів до Санкт-Петербурга. Він впав на території нафтопереробного заводу "Невський мазут". За даними українських ЗМІ, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.
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