У держдумі заявили, що РФ не має ресурсів для захисту Петербурга від дронів

Про це повідомив голова оборонного комітету держдуми Андрій Картаполов, пише The Moscow Times.

Друге найбільше місто РФ за чисельністю населення Санкт-Петербург і Ленінградська область двічі з початку січня ставали мішенню для українських дронів, які вразили термінал Новатека на Балтійському морі та нафтозавод "Невський мазут" у межах міста.

За словами Картаполова, не виключено, що у майбутньому Збройні сили України можуть спробувати атакувати об'єкти культурної та архітектурної спадщини у Ленінградській області, а не лише промислові підприємства.