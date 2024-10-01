У ДПСУ заявили про зменшення активності російських ДРГ в Україні

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону.

За його словами, наразі прикордонники практично не фіксують спроби диверсантів РФ вступати в бій з позиціями, які утримують українські захисники поблизу кордону з Росією.

"Щодо спроб заходу на нашу територію ДРГ, то ця активність значно зменшилася в порівнянні з попередніми періодами", - сказав Демченко.

Разом з тим речник підкреслив, що окупант зберігає диверсійну діяльність, зокрема намагається замінувати деякі напрямки.