У ДПСУ заявили про зменшення активності російських ДРГ в Україні
Активність диверсійно-розслідувальних російських груп на території України значно зменшилася
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону.
За його словами, наразі прикордонники практично не фіксують спроби диверсантів РФ вступати в бій з позиціями, які утримують українські захисники поблизу кордону з Росією.
"Щодо спроб заходу на нашу територію ДРГ, то ця активність значно зменшилася в порівнянні з попередніми періодами", - сказав Демченко.
Разом з тим речник підкреслив, що окупант зберігає диверсійну діяльність, зокрема намагається замінувати деякі напрямки.
- 16 вересня повідомлялось, що найбільшу кількість спроб незаконного перетину кордону фіксують по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску.
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