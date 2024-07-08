У Forbes оцінили, скільки витратила РФ на атаку по Україні 8 липня
Російська Федерація витратила від $200 до $250 млн на ракетну атаку проти України 8 липня
Про такі підрахунки повідомляє Forbes.
Журналісти видання оцінюють вартість збитих 8 липня ракет у межах від $160 млн до $200 млн. Водночас російські окупанти за попередніми даними Повітряних сил ЗСУ цього дня випустили по території України 38 ракет різних типів.
"Ворог випустив 38 ракет різних типів: одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; чотири балістичні ракети "Іскандер-М"; одну крилату ракету 3М22 "Циркон"; 13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет "Калібр"; дві крилаті ракети Х-22; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69", - нагадує видання.
Зважаючи на точність розподілу ракет за типами, загальна вартість залпу оцінюється Forbes у межах від $200 млн до $250 млн.
Силам протиповітряної оборони України вдалось знищити 30 ворожих ракет: одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; три балістичні ракети "Іскандер-М"; 11 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет "Калібр" і три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Їхню загальну вартість Forbes оцінило від $160 млн до $200 млн.
- Уранці 8 липня російська армія атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі й величезна кількість постраждалих. Серед об'єктів, куди поцілили окупанти, – дитяча лікарня "Охматдит". 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
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