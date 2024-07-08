У Forbes оцінили, скільки витратила РФ на атаку по Україні 8 липня

Про такі підрахунки повідомляє Forbes.

Журналісти видання оцінюють вартість збитих 8 липня ракет у межах від $160 млн до $200 млн. Водночас російські окупанти за попередніми даними Повітряних сил ЗСУ цього дня випустили по території України 38 ракет різних типів.

"Ворог випустив 38 ракет різних типів: одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; чотири балістичні ракети "Іскандер-М"; одну крилату ракету 3М22 "Циркон"; 13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет "Калібр"; дві крилаті ракети Х-22; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69", - нагадує видання.

Зважаючи на точність розподілу ракет за типами, загальна вартість залпу оцінюється Forbes у межах від $200 млн до $250 млн.

Силам протиповітряної оборони України вдалось знищити 30 ворожих ракет: одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; три балістичні ракети "Іскандер-М"; 11 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет "Калібр" і три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Їхню загальну вартість Forbes оцінило від $160 млн до $200 млн.