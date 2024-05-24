У Генштабі проведуть масштабне скорочення штату
Штат Генштабу Збройних Сил України скоротиться на 60%
Про це повідомив начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський, передає "Армія TV".
За словами бригадного генерала, частину підрозділів розформують, а частину передадуть до інших родів та видів ЗСУ.
"Цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60%", - пояснив Острянський.
Завдяки вивільненому особовому складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини.
- 24 травня Сили оборони зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.
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