У ISW проаналізували, навіщо Путін запрошує Зеленського до Москви
Російський диктатор не виключає зустрічі з президентом України у Москві, хоча попередні твердження Путіна про нелегітимність Зеленського свідчать про його незацікавленість у мирному врегулюванні
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики вважають, що Путін чітко заявив, що не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним президентом України, тим самим позбавивши будь-якої основи майбутню мирну угоду між Україною та Росією.
У звіті вказано, що під час виступу перед журналістами у Пекіні 3 вересня російський диктатор помилково заявив, що Конституція України "не передбачає можливості продовження повноважень президента" і що повноваження Зеленського, мовляв, закінчилися, оскільки його п'ятирічний термін минув у 2024 році.
"Путін описав Зеленського скоріше як "нинішнього главу адміністрації" і заявив, що зустріч із Зеленським буде "дорогою в нікуди". Путін заявив, що двостороння зустріч все ж можлива, але Зеленський повинен приїхати до Москви. Путін неодноразово демонстрував неточне тлумачення Конституції України, щоб помилково стверджувати, що Зеленський не є легітимним президентом України, що, як неодноразово доводив ISW, є неправдою", - йдеться у повідомленні.
Тож аналітики продовжують вважати, що твердження Путіна про нелегітимність Зеленського свідчать про незацікавленість Путіна в мирному врегулюванні і створюють умови для того, щоб Росія відмовилася від будь-якої майбутньої мирної угоди, яку лідер Кремля повинен підписати із президентом України у майбутньому.
Вони також звернули увагу на те, що російські пропагандистські ЗМІ у травні 2024 року заявляли, що міністерство внутрішніх справ РФ внесло Зеленського до списку розшукуваних осіб в Росії з невідомих причин.
"Ця інформація надає зовсім іншого забарвлення заявленому Путіним запрошенню Зеленського приїхати до Москви, враховуючи, що Путін заявив, що не визнає легітимність Зеленського", - підкреслили аналітики.
- Заява Путіна про те, що він не виключає зустріч з Зеленським у Москві пролунала на пресконференції російського диктатора щодо результатів його поїздки до Китаю. Сибіга назвав це маніпуляцією.
