У Харкові 27 травня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по "Епіцентру"
Понеділок, 27 травня, у Харкові буде оголошено Днем жалоби за загиблими від російських влучань по "Епіцентру" 25 травня. Тоді загинули щонайменше 14 людей
Про це повідомляє Харківська міська рада.
Зазначається, що відповідне розпорядження підписав міський голова Харкова Ігор Терехов.
На знак скорботи за загиблими через атаку РФ на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою.
Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі та громадського харчування.
- У суботу, 25 травня 2024 року, росіяни протягом дня завдавали ударів по цивільній інфраструктурі міста Харкова. Зокрема, були влучання по будівельному гіпермаркету "Епіцентр", унаслідок чого загинули 14 людей.
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