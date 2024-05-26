У Харкові 27 травня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по "Епіцентру"

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Зазначається, що відповідне розпорядження підписав міський голова Харкова Ігор Терехов.

На знак скорботи за загиблими через атаку РФ на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою.

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі та громадського харчування.