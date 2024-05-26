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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Харкові 27 травня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по "Епіцентру"

У Харкові 27 травня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по "Епіцентру"

26 травня, 2024 неділя
20:53
Війна з Росією Ілюстративне фото

Понеділок, 27 травня, у Харкові буде оголошено Днем жалоби за загиблими від російських влучань по "Епіцентру" 25 травня. Тоді загинули щонайменше 14 людей

Зміст

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Зазначається, що відповідне розпорядження підписав міський голова Харкова Ігор Терехов.

На знак скорботи за загиблими через атаку РФ на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою.

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі та громадського харчування.

  • У суботу, 25 травня 2024 року, росіяни протягом дня завдавали ударів по цивільній інфраструктурі міста Харкова. Зокрема, були влучання по будівельному гіпермаркету "Епіцентр", унаслідок чого загинули 14 людей.

Теги:
Суспільство
Україна
Харків
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