У Харкові через перебої з електрикою про повітряну тривогу повідомлятимуть по телефонах і гучномовцях
У Харкові у п'ятницю, 22 березня, внаслідок масованої російської атаки виникли перебої з електрикою: громадян повідомлятимуть про повітряну тривогу по телефонах і гучномовцях
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги будуть здійснюватися через звукове повідомлення на мобільні телефони", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов додав, що співробітники ДСНС та Нацполіції додатково оповіщатимуть громадян через гучномовці та рації, об’їжджаючи місто.
- Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла. Метро працює лише як укриття. Харківський вокзал перевели на резервне живлення. Детальніше про атаку читайте тут.
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