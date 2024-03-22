У Харкові через перебої з електрикою про повітряну тривогу повідомлятимуть по телефонах і гучномовцях

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги будуть здійснюватися через звукове повідомлення на мобільні телефони", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов додав, що співробітники ДСНС та Нацполіції додатково оповіщатимуть громадян через гучномовці та рації, об’їжджаючи місто.