У Харкові попрощалися з трьома рятувальниками, яких Росія вбила 4 квітня
У Харкові у суботу, 6 квітня, відбулося прощання з трьома рятувальниками, які загинули внаслідок повторного удару російськими безпілотниками під час атаки 4 квітня
Про це інформує Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Останню шану загиблим рятувальникам – головним майстер-сержантам служби цивільного захисту Логінову Владиславу, Байдалінову Сергію та Матюшенку Володимиру прийшли відати близькі, рідні, товариші та побратими. Їх поховали під звуки пожежних сирен.
"Кожен з них мав за плечима чималий бойовий досвід та користувався неабияким авторитетом у колективі. У кожного були діти, дружини, батьки. Ми пам’ятатимемо загиблих колег як вірних друзів та справжніх професіоналів. Вони віддали життя заради інших. Їхній подвиг навіки залишиться в наших серцях. Вічна пам’ять побратимам. Глибокі та щирі співчуття родинам загиблих", - зазначили в ДСНС.
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області
- У ніч на 4 квітня російська армія атакувала "шахедами" схід України. У Харкові пролунали декілька вибухів, є влучання у багатоповерхівку, загинули троє рятувальників і цивільна.
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