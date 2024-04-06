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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Харкові попрощалися з трьома рятувальниками, яких Росія вбила 4 квітня

У Харкові попрощалися з трьома рятувальниками, яких Росія вбила 4 квітня

6 квітня, 2024 субота
16:18
Війна з Росією

У Харкові у суботу, 6 квітня, відбулося прощання з трьома рятувальниками, які загинули внаслідок повторного удару російськими безпілотниками під час атаки 4 квітня

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Останню шану загиблим рятувальникам – головним майстер-сержантам служби цивільного захисту Логінову Владиславу, Байдалінову Сергію та Матюшенку Володимиру прийшли відати близькі, рідні, товариші та побратими. Їх поховали під звуки пожежних сирен.

"Кожен з них мав за плечима чималий бойовий досвід та користувався неабияким авторитетом у колективі. У кожного були діти, дружини, батьки. Ми пам’ятатимемо загиблих колег як вірних друзів та справжніх професіоналів. Вони віддали життя заради інших. Їхній подвиг навіки залишиться в наших серцях. Вічна пам’ять побратимам. Глибокі та щирі співчуття родинам загиблих", - зазначили в ДСНС. 

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

  • У ніч на 4 квітня російська армія атакувала "шахедами" схід України. У Харкові пролунали декілька вибухів, є влучання у багатоповерхівку, загинули троє рятувальників і цивільна. 
Теги:
Суспільство
Україна
Харків
ДСНС
Харківщина
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