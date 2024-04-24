У Харкові відновили телемовлення після удару РФ по телевежі 22 квітня

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Телевізійне мовлення вже поновлено, далі будемо продовжувати роботу, щоб далі на 100% поновити сигнал, який у нас був до руйнування телевежі", - сказав він.

Очільник Харківської області зазначив, що телевежа є інфраструктурним об’єктом, який ніс на собі “певне обладнання, яке, власне кажучи, давало цей сигнал”.

Він зауважив, що ситуація некритична, але показова тому сенсі, що ворог таким чином намагався наростити свої інформаційно-психологічні операції.

"Свої наративи на тих територіях, де обмежено доступ до інтернету, до кабельного телебачення, тощо. Це переважно сільська місцевість. Тому що фактично мешканці міста Харкова на собі це не відчули, оскільки кабельне мовлення було доступне, відповідно мовлення через інтернет так само було доступне. Це знову ж таки на прикордонні населені пункти увага була зосереджена та на інші населені пункти, де такої можливості щодо цифрового телебачення досить обмежені", - додав Синєгубов.