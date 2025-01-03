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У Херсоні через російський обстріл постраждало почесне консульство Литви

Юлія Лаврук
3 січня, 2025 п'ятниця
19:43
Війна з Росією Почесне посольство Литви у Херсоні

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис показав наслідки російської атаки на Херсон, внаслідок якої постраждало литовське почесне консульство

Зміст

Відповідний допис міністр оприлюднив у соцмережі Х.

"Це наслідки в почесному консульстві Литви в Херсоні після новорічного "привітання" з боку Росії. Такій жорстокості та руйнуванню має бути покладено край", – написав Будрис.

Він також наголосив, що партнери повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних для перемоги.

  • У Херсонській ОВА повідомляли, що за минулий рік кількість атак РФ на область зросла у півтора раза. У 2024 році через російські обстріли в області дістали поранення або загинули 2187 людей.
Теги:
Новини
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Україна
російська армія
Литва
Херсон
Херсонщина
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