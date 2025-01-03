У Херсоні через російський обстріл постраждало почесне консульство Литви

Відповідний допис міністр оприлюднив у соцмережі Х.

"Це наслідки в почесному консульстві Литви в Херсоні після новорічного "привітання" з боку Росії. Такій жорстокості та руйнуванню має бути покладено край", – написав Будрис.

Він також наголосив, що партнери повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних для перемоги.

This is the aftermath at the Lithuanian Honorary Consulate in #Kherson following Russia's New Year "greetings."



Such brutality and destruction must end. We must provide #Ukraine with more air defense& other capabilities it needs for victory. pic.twitter.com/FYRxyAeZpt — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) January 3, 2025