Кількість атак РФ на Херсонщину у 2024 році зросла у півтора раза, – ОВА

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, Росія не тільки не полишає своєї тактики терору проти жителів Херсонщини, а навпаки посилює її. Чиновник підкреслив, що минулого року зросла і кількість атак, і кількість постраждалих.

"Якщо порівнювати з 2023 роком, у 2024 році кількість атак зросла у півтора раза. Кількість постраждалих серед мирних жителів теж збільшилася. У 2024 році через російські обстріли дістали поранень або загинули 2187 людей. Це на понад 200 більше, ніж у 2023 році", - поінформував Прокудін.



Він наголосив, що новою серйозною загрозою стали атаки дронів, які росіяни почали активно застосовувати проти цивільних із серпня 2024 року.

"За 5 місяців – майже 12 тисяч атак БПЛА, які обірвали життя 54 людей, ще 609, серед яких 8 дітей, – поранені", - розповів очільник ОВА.