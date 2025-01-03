Кількість атак РФ на Херсонщину у 2024 році зросла у півтора раза, – ОВА
За минулий рік кількість атак РФ на Херсонщину зросла у півтора раза. У 2024 році через російські обстріли в області дістали поранення або загинули 2187 людей
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, Росія не тільки не полишає своєї тактики терору проти жителів Херсонщини, а навпаки посилює її. Чиновник підкреслив, що минулого року зросла і кількість атак, і кількість постраждалих.
"Якщо порівнювати з 2023 роком, у 2024 році кількість атак зросла у півтора раза. Кількість постраждалих серед мирних жителів теж збільшилася. У 2024 році через російські обстріли дістали поранень або загинули 2187 людей. Це на понад 200 більше, ніж у 2023 році", - поінформував Прокудін.
Він наголосив, що новою серйозною загрозою стали атаки дронів, які росіяни почали активно застосовувати проти цивільних із серпня 2024 року.
"За 5 місяців – майже 12 тисяч атак БПЛА, які обірвали життя 54 людей, ще 609, серед яких 8 дітей, – поранені", - розповів очільник ОВА.
- У ніч на 2 січня 2025 року російська армія атакувала з танка село Михайлівка в Херсонській області.
- Також 2 січня армія РФ обстріляла маршрутне таксі в Херсоні, внаслідок чого постраждали чотири людини.
- Того ж дня Росія атакувала дроном Станіслав на Херсонщині, внаслідок чого було поранено двох чоловіків.
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