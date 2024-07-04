У Херсоні та області окупанти з дронів поранили 3 цивільних
Російські окупанти впродовж четверга, 4 липня, атакували з безпілотників двох жителів Херсона та одного жителя області: їм надають медичну допомогу
Про це інформує Херсонська ОВА.
Вказано, що в Антонівці під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік. На момент атаки чоловік перебував на вулиці.
"Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що окупанти атакували з безпілотника ще двох цивільних у Херсоні. Внаслідок скидання вибухівки з дрона вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії отримали двоє чоловіків, 61 та 65 років.
Один з потерпілих також зазнав поранення обличчя, грудної клітини та живота. Інший - передпліччя та ноги. Їм надають меддопомогу.
- 2 липня у Бериславі на Херсонщині російські окупанти з дрона скинули вибухівку на жінку, яка перебувала на власному подвір'ї.
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