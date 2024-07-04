У Херсоні та області окупанти з дронів поранили 3 цивільних

Про це інформує Херсонська ОВА.

Вказано, що в Антонівці під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік. На момент атаки чоловік перебував на вулиці.

"Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що окупанти атакували з безпілотника ще двох цивільних у Херсоні. Внаслідок скидання вибухівки з дрона вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії отримали двоє чоловіків, 61 та 65 років.

Один з потерпілих також зазнав поранення обличчя, грудної клітини та живота. Інший - передпліччя та ноги. Їм надають меддопомогу.