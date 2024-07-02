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На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на мирну жительку

2 липня, 2024 вiвторок
15:50
Війна з Росією дрон, БПЛА

У Бериславі на Херсонщині російські окупанти з дрона скинули вибухівку на жінку, яка перебувала на власному подвір'ї

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Окупаційні війська скинула вибухівку з дрона на 54-річну жінку, коли та знаходилася на подвірʼї власного будинку", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що потерпілу доставили до лікарні з вибуховою травмою та контузією. Наразі їй надають необхідну меддопомогу.

Що відомо про атаки РФ по цивільних на Херсонщині

Раніше голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що російські війська у Херсонській області значно посилили атаки дронами по цивільних. Він наголосив, що окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців.

Толоконніков назвав російські атаки дронами геноцидом цивільних, адже оператор російського БПЛА бачить, що він скидає вибухівку на мирних мешканців.

"Це цілеспрямовані атаки на цивільних, у тому числі дітей: нещодавно постраждали 12-річна дівчинка і її 15-річна сестра. Нічого святого у них немає. У черговий раз вони пробили дно людяності", - наголосив голова пресофісу.

  • Російська окупаційна армія у вівторок, 2 липня, атакувала Херсон: внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще десятеро людей, серед яких комунальники, зазнали поранень.
  • У неділю, 30 червня, російська армія обстріляла з авіації два населених пункти Херсонщини: влучили в школу, об’єкт критичної інфраструктури, гуманітарний штаб, житлові будинки.

Теги:
Україна
російська армія
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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