У Херсоні внаслідок удару російського дрона загинула жінка
У п'ятницю, 29 листопада, російська армія атакувала безпілотником Дніпровський район Херсона, в результаті чого загинула жінка
Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
"Сьогодні вранці під удар російського дрона у Дніпровському районі потрапила жителька Херсона. На жаль, внаслідок вибуху вона дістала смертельні поранення", - написав він, уточнивши, що жінка загинула на місці.
- Російські окупанти скинули вибухівку із дрона одразу на два пасажирські автобуси у передмісті Херсона.
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