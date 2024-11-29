У Херсоні внаслідок удару російського дрона загинула жінка

Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"Сьогодні вранці під удар російського дрона у Дніпровському районі потрапила жителька Херсона. На жаль, внаслідок вибуху вона дістала смертельні поранення", - написав він, уточнивши, що жінка загинула на місці.