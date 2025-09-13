У Києві готують проросійські "мітинги" біля урядових будівель, - ДС

Про це повідомили джерела "ДС" у правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовників, активізація колаборантів відбувається на тлі підготовки рішень щодо завершення війни в Україні.

У Службі безпеки заявили виданню, що будь-які спроби дестабілізувати ситуацію будуть оперативно припинені, а винні — притягнуті до відповідальності.

Особливу увагу правоохоронці приділятимуть організаторам та спонсорам так званих "штучних майданів". Такі дії кваліфікуватимуться як загроза національній безпеці, з усіма відповідними правовими наслідками.