У Києві готують проросійські "мітинги" біля урядових будівель, - ДС
Проросійські сили планують організувати серію "мітингів" у Києві біля будівель Офісу президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради та Генеральної прокуратури
Про це повідомили джерела "ДС" у правоохоронних органах.
За інформацією співрозмовників, активізація колаборантів відбувається на тлі підготовки рішень щодо завершення війни в Україні.
У Службі безпеки заявили виданню, що будь-які спроби дестабілізувати ситуацію будуть оперативно припинені, а винні — притягнуті до відповідальності.
Особливу увагу правоохоронці приділятимуть організаторам та спонсорам так званих "штучних майданів". Такі дії кваліфікуватимуться як загроза національній безпеці, з усіма відповідними правовими наслідками.
- У пʼятницю, 5 вересня, в Києві пройшла акція протесту проти утиску військовослужбовців. Активісти вимагали ухвалення закону про військового омбудсмена.
