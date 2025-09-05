Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
"Служба - не рабство": у Києві відбувається мітинг проти утиску військовослужбовців

Марія Музиченко
5 вересня, 2025 п'ятниця
21:10
Суспільство

У пʼятницю, 5 вересня, в Києві проходить акція протесту проти утиску військовослужбовців. Активісти вимагають ухвалення закону про військового омбудсмена

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталія Стареправо.

На Майдані Незалежності у Києві люди зібралися на мітинг проти утиску військовослужбовців. Активісти вимагають прийняти закон про військового омбудсмена. Поки що його розглянули лише в першому читанні – ще в червні. 

"Ми маємо показати, що все суспільство разом з ними (ред. - військовими), поки вони за нас бʼються. Ми вийшли за закон про військового омбудсмена, тому що це механізм захисту військовослужбовців, який зараз вже доступний, і його можна дуже швидко імплементувати", - розповіла ветеранка Аліна Сарнацька.

Також мітингувальники виступають проти ухвалення законопроєкту №13452, який посилює покарання за відмову від виконання наказу командира, і вимагають скасувати норми закону №8271 від 2022 року, який посилив відповідальність військових за самовільне залишення військової частини.

Читайте також: Повернеться військовий після СЗЧ в частину чи потрапить за ґрати, залежатиме від суб’єктивного рішення командира: що не так із законопроєктом  № 13260

"Проблема зараз полягає в тому, що влада намагається посилити відповідальність військовослужбовців за непокору і за СЗЧ, і поламати механізм повернення із СЗЧ, який був напрацьований до цього... Я вважаю, що це абсолютно недопустимо стосовно людей, які зараз борються за нашу країну, захищають українців", - наголосив ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський.

Активісти вигукують: "захистіть права військових", "військові не раби" та "де військовий омбудсмен".

Мітинг проти утиску військовослужбовців, фото: Наталія Стареправо\Еспресо

Акція протесту проти порушення прав військових, фото: Наталія Стареправо\Еспресо

 

  • 3 червня Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає запровадження посади військового омбудсмена.
  • 4 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №13260, що передбачає відновлення відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
ЗСУ
Військові новини
акції протестів
