"Служба - не рабство": у Києві відбувається мітинг проти утиску військовослужбовців
У пʼятницю, 5 вересня, в Києві проходить акція протесту проти утиску військовослужбовців. Активісти вимагають ухвалення закону про військового омбудсмена
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталія Стареправо.
На Майдані Незалежності у Києві люди зібралися на мітинг проти утиску військовослужбовців. Активісти вимагають прийняти закон про військового омбудсмена. Поки що його розглянули лише в першому читанні – ще в червні.
"Ми маємо показати, що все суспільство разом з ними (ред. - військовими), поки вони за нас бʼються. Ми вийшли за закон про військового омбудсмена, тому що це механізм захисту військовослужбовців, який зараз вже доступний, і його можна дуже швидко імплементувати", - розповіла ветеранка Аліна Сарнацька.
Також мітингувальники виступають проти ухвалення законопроєкту №13452, який посилює покарання за відмову від виконання наказу командира, і вимагають скасувати норми закону №8271 від 2022 року, який посилив відповідальність військових за самовільне залишення військової частини.
"Проблема зараз полягає в тому, що влада намагається посилити відповідальність військовослужбовців за непокору і за СЗЧ, і поламати механізм повернення із СЗЧ, який був напрацьований до цього... Я вважаю, що це абсолютно недопустимо стосовно людей, які зараз борються за нашу країну, захищають українців", - наголосив ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський.
Активісти вигукують: "захистіть права військових", "військові не раби" та "де військовий омбудсмен".
Мітинг проти утиску військовослужбовців, фото: Наталія Стареправо\Еспресо
Акція протесту проти порушення прав військових, фото: Наталія Стареправо\Еспресо
