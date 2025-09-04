ВР у першому читанні підтримала законопроєкт про повернення відповідальності за СЗЧ. Нардеп Федієнко прокоментував

Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко.

Вказано, що за законопроєкт №13260 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням в умовах воєнного стану військової частини або місця служби" проголосували 277 депутатів.

У ньому пропонують:

виключити ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України, якою передбачено, що особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 407 "Самовільне залишення військової частини або місця служби" або ст. 408 "Дезертирство" може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася до слідчого, прокурора, суду із клопотанням про намір повернутися до військової частини або до місця служби;

доповнити розділ ІІ Прикінцевих та перехідних положень КК новим п. 24, яким передбачити окремі підстави для звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які під час дії воєнного стану вперше вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 407, 408 цього Кодексу, та хочуть повернутися на військову службу або вже повернулися на військову службу та несуть її;

до ст. 286 "Порядок звільнення від кримінальної відповідальності", ст. 287 "Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності", "Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності" КПК та доповнити розділ XІ "Перехідні положення" КПК новим п. 20-10, яким врегулювати умови та порядок звільнення військовослужбовців Збройних Сил України від кримінальної відповідальності за наявності підстав.

Під час спілкування з журналістами нардеп Федієнко пояснив, що у разі прийняття цього закону в другому читанні, ті, хто самовільно залишатимуть частину, підпадатимуть під кримінальну відповідальність.

"Хочу звернути увагу, що в цьому законопроєкті №13260 у перехідних положеннях передбачено, що той, хто на момент прийняття цього закону звернувся до слідчих органів або до командирів з документами буде звільнений від кримінальної відповідальності", - підкреслив він.

Федієнко також розповів, що законопроєкт ініціювали, оскільки нардепи отримували велику кількість звернень безпосередньо від самих військовослужбовців, які вважали відсутність покарання за СЗЧ несправедливою стосовно тих військових, які виконують свої обов'язки.

"Цей закон уже не передбачає продовження терміну СЗЧ. Тому ще раз хочу наголосити, що після прийняття цього закону одразу настає кримінальна відповідальність. Будь-яких пом'якшувальних факторів вже теж не буде", - підсумував нардеп.