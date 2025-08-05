До війська після СЗЧ повернулися понад 29 тис. бійців, – ДБР

Про це Інтерфакс-Україна повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

"Завдяки закону та розробленому механізму до війська з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулося понад 29 тисяч бійців, які самовільно залишили частини", - сказав він.

Директор ДБР нагадав, що цей механізм, розроблений у співпраці з військовою службою правопорядку, поліцією та прокуратурою, дає шанс бійцям повернутися на службу, поновити забезпечення та, за рішенням суду, уникнути кримінальної відповідальності.

"Цей механізм надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення", - цитує Сухачова агентство.