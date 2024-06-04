У Києві та області пройдуть військові навчання. ЗСУ звернулись до місцевих

Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ.

У ході навчань, з 5 по 13 червня, відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

"Метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп", - пояснили в ЗСУ.

Киян і жителів Київщини просять зберігати спокій, не фотографувати та не знімати на відео пересування наших військ.

"Тренуємось та постійно покращуємо рівень боєздатності підрозділів! Разом до Перемоги!", - додав Павлюк.