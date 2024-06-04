У Києві та області пройдуть військові навчання. ЗСУ звернулись до місцевих
З 5 по 13 червня у Києві та області пройдуть командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони столиці
Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ.
У ході навчань, з 5 по 13 червня, відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.
"Метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп", - пояснили в ЗСУ.
Киян і жителів Київщини просять зберігати спокій, не фотографувати та не знімати на відео пересування наших військ.
"Тренуємось та постійно покращуємо рівень боєздатності підрозділів! Разом до Перемоги!", - додав Павлюк.
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