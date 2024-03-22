У Києві відкрили Офіс реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

Про це повідомив кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Офіс очікує в першій хвилі до 600 тис. заявок, загальна ж кількість може сягнути 8 млн звернень. Подати їх можуть не лише громадяни, а й бізнес і держструктури.

"Слід памʼятати, що реєстр збитків - це лише перший крок. Ми продовжуємо активну роботу над створенням компенсаційного механізму, який буде розглядати заяви, зареєстровані в Реєстрі, та виносити рішення про присудження компенсації. І ми, звичайно, працюємо над тим, аби ці рішення можна було виконати, й люди, компанії та держава отримали реальну, ефективну і справедливу компенсацію", - заявив Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

"Крім того, ми будемо підтримувати потенційних заявників, будемо їм повідомляти про кроки, які вони мають зробити для того, щоби подати заявки. Будемо проводити інформаційні кампанії, аби громадяни України знали й мали усі можливості подати відповідні заявки для задоволення своїх інтересів", - сказала своєю чергою Марія Пейчинович-Бурич, генеральна секретарка Ради Європи.

17 травня 2023 року на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення реєстру збитків для України. Відтоді 43 країни та Європейський Союз приєдналися або заявили про намір приєднатися до реєстру.

У Верховній Раді повідомляли, що заявки українці зможуть подавати вже з квітня 2024 року.

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