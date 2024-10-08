У Краматорську через ворожі обстріли воду дають раз на три дні
У Краматорську Донецької області воду населенню подають раз на три дні. Це — наслідок російського обстрілу інфраструктури, який стався наприкінці вересня
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, майже у всій Донецькій області є складнощі з водою, проте критичних проблем із питною водою немає.
"Кілька днів тому ворог зруйнував об'єкти комунальної власності, і зараз дуже великі складнощі з водою не лише у Краматорську, Дружківці та Слов'янську, а й майже у всій області", - сказав чиновник.
Він поінформував про підготовку робіт з буріння свердловин у Слов'янську, Краматорську, Дружківці, Добропіллі, щоби населення було з водопостачанням.
"Наразі нам активно допомагають комунальні служби, благодійні організації, ДСНС. Проблем із питною водою, критичних проблем, немає. Так, через добу-три ми подаємо питну воду в Краматорську, але сподіваємося, що найближчим часом питна вода буде щодня", – розповів Філашкін.
- 28 вересня росіяни критично пошкодили 2 об'єкти "Води Донбасу".
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