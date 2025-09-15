У Кремлі заявили, що де-факто НАТО воює з РФ, і висловились щодо перемовин з Україною
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про паузу у переговорному процесі щодо війни в Україні, сказавши, що НАТО де-факто воює з РФ і "це очевидно"
Про це пише пропагандистське держагентство РИА-Новости.
"Росія зберігає готовність до врегулювання кризи в Україні політично-дипломатичними засобами. З боку Києва це штучно заторможується, у суть конфлікту ніхто загиблюватися не хоче", – сказав Пєсков.
За його словами, європейці "не збираються звертати уваги на першопричини цієї кризи".
"НАТО де-факто воює з Росією, це очевидно", – додав речник Путіна.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав удари по Києву 28 серпня успішними. При цьому він заявив, буцімто РФ зацікавлена в дипломатичному врегулюванні.
- Біла Церква
