Про це пише пропагандистське держагентство РИА-Новости.

"Росія зберігає готовність до врегулювання кризи в Україні політично-дипломатичними засобами. З боку Києва це штучно заторможується, у суть конфлікту ніхто загиблюватися не хоче", – сказав Пєсков.

За його словами, європейці "не збираються звертати уваги на першопричини цієї кризи".

"НАТО де-факто воює з Росією, це очевидно", – додав речник Путіна.