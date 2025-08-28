Пєсков назвав удари по Києву 28 серпня успішними, але підкреслив "зацікавленість" РФ у перемовинах
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав удари по Києву 28 серпня успішними. При цьому він заявив, буцімто РФ зацікавлена в дипломатичному врегулюванні
Про це він сказав на брифінгу, передає ТАСС.
Пєсков укотре стверджує, буцімто РФ атакує лише військові об'єкти.
"Спеціальна військова операція (так у Кремлі називають неспровоковану війну РФ проти України, – ред.) триває... Свої завдання виконують і російські збройні сили. Вони, як було заявлено, продовжують бити по об'єктах військової та навколовійськової інфраструктури", - сказав представник Кремля у відповідь на прохання журналістів прокоментувати масовану атаку на Київ.
При цьому речник Путіна сказав, що РФ нібито готова до подальшого діалогу з Україною.
"Удари успішні, цілі знищуються. Спеціальна військова операція триває. Одночасно з цим Росія зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу, щоб саме політико-дипломатичними засобами досягти тих цілей, які перед нами стоять", - наголосив Пєсков.
- У ніч на 28 серпня Росія атакувала Україну дронами та ракетами, внаслідок чого в Києві загинули понад півтора десятка людей, серед них діти. Пошкоджено будівлю представництва ЄС, редакції українських ЗМІ, книгарні та інші винятково цивільні об'єкти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.77Продаж 48.44
- Актуальне
- Важливе