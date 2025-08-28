Пєсков назвав удари по Києву 28 серпня успішними, але підкреслив "зацікавленість" РФ у перемовинах

Про це він сказав на брифінгу, передає ТАСС.

Пєсков укотре стверджує, буцімто РФ атакує лише військові об'єкти.

"Спеціальна військова операція (так у Кремлі називають неспровоковану війну РФ проти України, – ред.) триває... Свої завдання виконують і російські збройні сили. Вони, як було заявлено, продовжують бити по об'єктах військової та навколовійськової інфраструктури", - сказав представник Кремля у відповідь на прохання журналістів прокоментувати масовану атаку на Київ.

При цьому речник Путіна сказав, що РФ нібито готова до подальшого діалогу з Україною.

"Удари успішні, цілі знищуються. Спеціальна військова операція триває. Одночасно з цим Росія зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу, щоб саме політико-дипломатичними засобами досягти тих цілей, які перед нами стоять", - наголосив Пєсков.