У Кремлі заявили, що Росія нібито орієнтована на мир, а Путін готовий до перемовин з Зеленським

Про це пише РИА Новости.

За словами Пєскова, очільник Кремля Володимир Путін неодноразово говорив, що за необхідності готовий вести переговори з Зеленським. Водночас фіксація таких домовленостей має обговорюватися з "урахуванням наявної можливості оскарження легітимності Зеленського".

Речник Кремля також заявив, що для РФ головне – це досягти своїх цілей у війні проти України, "переважно мирними засобами".

Крім того, він прокоментував заяви щодо створення Збройних сил Європи, зазначивши, що "такі плани потрібно уважно відстежувати й робити висновки".

Переговори РФ і США в Ер-Ріяді Пєсков не прокоментував, адже зустріч ще триває. Водночас він сказав, що під час цієї зустрічі можуть обговорити можливу дату зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом.