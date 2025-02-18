У Кремлі заявили, що Росія нібито орієнтована на мир, а Путін готовий до перемовин з Зеленським
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито орієнтована на мирне вирішення війни в Україні, "на відміну від Європи й минулої адміністрації США"
Про це пише РИА Новости.
За словами Пєскова, очільник Кремля Володимир Путін неодноразово говорив, що за необхідності готовий вести переговори з Зеленським. Водночас фіксація таких домовленостей має обговорюватися з "урахуванням наявної можливості оскарження легітимності Зеленського".
Речник Кремля також заявив, що для РФ головне – це досягти своїх цілей у війні проти України, "переважно мирними засобами".
Крім того, він прокоментував заяви щодо створення Збройних сил Європи, зазначивши, що "такі плани потрібно уважно відстежувати й робити висновки".
Переговори РФ і США в Ер-Ріяді Пєсков не прокоментував, адже зустріч ще триває. Водночас він сказав, що під час цієї зустрічі можуть обговорити можливу дату зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
- Уранці вівторка, 18 лютого, у столиці Саудівської Аравії розпочалися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим.
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