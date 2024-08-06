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Ексклюзив

У Куп'янську підняли олімпійський прапор, - начальник МВА Беседін

Оксана Ліховід
6 серпня, 2024 вiвторок
09:28
Війна з Росією Куп'янськ

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін зазначив що, увесь світ має побачити й почути, що українці - це незламний народ

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"За місяць буде два роки, як деокуповано місто Куп'янськ. Наше місто розташоване на лінії фронту. Тут тривають постійні ворожі обстріли й руйнування. Росіяни намагаються знищити місто, знищити все живе в ньому", - наголосив Беседін.

За словами начальника Куп'янської МВА, наразі у Франції відбуваються Олімпійські ігри, і весь цивілізований світ змагається за спортивні досягнення та результати. Україна змагається за виживання, незалежність і суверенітет. Кожен з нас, особливо наші воїни на передовій, щосекунди ризикують своїм життям за вільну й незалежну Україну.

"Встановивши олімпійський прапор у Куп'янську, ми хочемо, щоб увесь світ побачив і почув, що ми єдина країна й незламний народ. І ми обов'язково переможемо не лише у спортивних змаганнях, а й країну-терористку, яка прийшла на нашу землю", - додав Беседін.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. Російські війська продовжують атакувати на одинадцяти напрямках, найактивніше - на Покровському.










 

Теги:
Новини
Франція
російська армія
ЗСУ
Олімпіада-2024
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
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