У Куп'янську підняли олімпійський прапор, - начальник МВА Беседін

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"За місяць буде два роки, як деокуповано місто Куп'янськ. Наше місто розташоване на лінії фронту. Тут тривають постійні ворожі обстріли й руйнування. Росіяни намагаються знищити місто, знищити все живе в ньому", - наголосив Беседін.

За словами начальника Куп'янської МВА, наразі у Франції відбуваються Олімпійські ігри, і весь цивілізований світ змагається за спортивні досягнення та результати. Україна змагається за виживання, незалежність і суверенітет. Кожен з нас, особливо наші воїни на передовій, щосекунди ризикують своїм життям за вільну й незалежну Україну.

"Встановивши олімпійський прапор у Куп'янську, ми хочемо, щоб увесь світ побачив і почув, що ми єдина країна й незламний народ. І ми обов'язково переможемо не лише у спортивних змаганнях, а й країну-терористку, яка прийшла на нашу землю", - додав Беседін.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. Російські війська продовжують атакувати на одинадцяти напрямках, найактивніше - на Покровському.



















