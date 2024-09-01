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У Куп'янську російський FPV-дрон атакував автомобіль поліції: двох правоохоронців поранено, один загинув

Ксенія Золотова
1 вересня, 2024 неділя
08:58
Війна з Росією поліція

На Харківщині у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських. Двоє правоохоронців поранені, один загинув

Зміст

Про це повідомляє поліція Харківщини.

Близько 19:30 31 серпня у Куп'янську російський FPV-дрон поранив трьох поліцейських, які пересувалися в автомобілі. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Проте, попри зусилля лікарів, життя одного з них, Олександра Поповича, обірвалося.

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Старший інспектор роти № 2 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Олександр Попович помер 31 серпня в лікарні від тяжких осколкових поранень, звітували правоохоронці.

"Близько 20 років свого життя Олександр Попович служив в органах внутрішніх справ, служив українському народові. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну виконував свої професійні обов’язки, долучаючись до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області. Йому було лише 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - син та донька, без сина – мати", - розповіли у пресслужбі поліції.

Фото: Поліція Харківської області

  • Уночі неділі, 1 вересня, російські війська завдали ударів по селу Слатине Харківського району Харківської області. У результаті атаки поранень зазнали шестеро місцевих.
Теги:
Росія
російська армія
поліція
безпілотник
Харківщина
Куп'янськ
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