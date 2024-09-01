У Куп'янську російський FPV-дрон атакував автомобіль поліції: двох правоохоронців поранено, один загинув
На Харківщині у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських. Двоє правоохоронців поранені, один загинув
Про це повідомляє поліція Харківщини.
Близько 19:30 31 серпня у Куп'янську російський FPV-дрон поранив трьох поліцейських, які пересувалися в автомобілі. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Проте, попри зусилля лікарів, життя одного з них, Олександра Поповича, обірвалося.
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Старший інспектор роти № 2 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Олександр Попович помер 31 серпня в лікарні від тяжких осколкових поранень, звітували правоохоронці.
"Близько 20 років свого життя Олександр Попович служив в органах внутрішніх справ, служив українському народові. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну виконував свої професійні обов’язки, долучаючись до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області. Йому було лише 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - син та донька, без сина – мати", - розповіли у пресслужбі поліції.
Фото: Поліція Харківської області
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