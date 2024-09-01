Окупанти вночі двічі атакували Слатине на Харківщині: постраждали 6 людей, серед них - вагітна жінка
Уночі неділі, 1 вересня, російські війська завдали ударів по селу Слатине Харківського району Харківської області. У результаті атаки поранень зазнали шестеро місцевих
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що окупанти атакували населений пункт близько 02:50. Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.
У результаті постраждали 5 людей, серед них - одна вагітна. Жінку госпіталізували до медичної установи.
Внаслідок повторного обстрілу РФ у селі горіло побутове приміщення агропідприємства.
Там також постраждав 67-річний чоловік, його доставили до лікарні.
- Ввечері суботи, 31 серпня, російські терористи завдали ракетного удару по Сумському районі: загинула людина, є поранені.
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