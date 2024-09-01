Окупанти вночі двічі атакували Слатине на Харківщині: постраждали 6 людей, серед них - вагітна жінка

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що окупанти атакували населений пункт близько 02:50. Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.

У результаті постраждали 5 людей, серед них - одна вагітна. Жінку госпіталізували до медичної установи.

Внаслідок повторного обстрілу РФ у селі горіло побутове приміщення агропідприємства.

Там також постраждав 67-річний чоловік, його доставили до лікарні.