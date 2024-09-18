"Заглушені голоси": на ВДНГ зʼявилася телефонна кабіна, в якій звучать історії дітей з інтернатів

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Кожна з девʼяти цифр на клавіатурі телефону відкриває нову історію, яка розповідає про досвід та переживання дитинства без сімʼї. За словами організаторів акції, ці історії свідчать про головне: інтернат не може замінити родину.

"Зараз важливо донести всім громадянам України, що діти, які підлягають усиновленню, це не речі, які можна взяти, а потім повернути. Це особистості, яких ти маєш сприймати і маєш зробити все, аби дитина могла розкритися в твої родині. Ми маємо понад 5 тисяч дітей, які знаходяться в інституціях, і вони потребують найшвидшого виведення з цих закладів і потребують родини", - розповіла уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук.

Вона підкреслила, що держава повинна забезпечити кожну родину й усиновлену дитину психологічним супроводом.

Фото: Катерина Галко

"Це просто дитина, яка ніколи не бачила таких дорослих, яка ніколи не знала, що таке сімʼя, яка не розуміє, як відбувається якийсь побутовий устрій в родині. І саме тут необхідно, це саме те, що повинна зробити держава, - забезпечити психологічним супроводом кожну родину, яка приймає до себе дитину, і кожну дитину. На жаль, процедура розусиновлення, так званого, коли усиновлення скасовується, вона є. Її не можна заборонити, тому що інакше ми просто зашкодимо тим дітям, які залишилися в родині та страждають від таких усиновлювачів", - пояснила Герасимчук.

Фахівець з адвокації СОС "Дитячі містечка" і представник молоді з інституційним досвідом Тарас Одненко прокоментував реформу "деінституціалізації". Її мета - поетапно скоротити чи закрити інтернати шляхом створення умов, коли діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, могли б зростати в родинах.

"Біологічні сімʼї замінити важко, тому що мама є мама… Але реформа потрібна не для того, щоб закрити інтернат, а щоб реформувати, зробити центром денного догляду... Тому що в нас, мало хто говорить, але є діти на кріслах колісних, яким потрібен догляд. І, відповідно, якщо вдома вона не зможе отримати (догляд, - ред.) - звісно вона не має вибору. А якщо буде денний центр, де приїде соціальне таксі, візьме цю людину чи дитину на кріслі колісному й привезе в центр - там нададуть відповідні послуги", - сказав Одненко.

Телефонна кабіна, у якій звучать історії дітей з інтернатів, працюватиме до 22 вересня біля павільйону №4 на території ВДНГ.

Фото: Катерина Галко

Фото: Катерина Галко