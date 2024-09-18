А укомплектованість особовим складом бригад на лінії фронту немає бажання перевірити? Не викидати з БЧС графу "наявність" і керуватися виключно "за штатом", а перевірити, яке поповнення і кого — реально необхідно.

А забезпечення на лінії фронту точно відповідає потребам? Перевіряли?

Вогневі засоби, броня, дрони, РЕБи, автомобілі? І звідки воно: "мільйон від держави" чи насправді "мільярди від волонтерів"?

Що відбувається з боєкомплектом на передку? Який ліміт мін, снарядів, дронів видається на добу бригаді?

З виробленого і закупленого державою!

Можна нарешті запросити докупи всі ці міністерства, закупівельні структури, логістику й під час Ставки набрати телефоном 10 бригад на вибір: скільки з виділеного на папері ви реально отримали?

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І куди пішли гроші, чому цього немає ні на місці, ні у виробництві, ні в закупівлях?!

Бо якесь замкнуте коло виходить: зброї немає — бо нікому воювати, відступаємо — бо нічим завдавати ударів по ворогу, бійці в тилу сидять без зброї та навчатися ні на чому.

Ще раз: біда починається з голови та управління. Якщо бардак нагорі, якщо всі займаються всім і лише переводять стрілки один на одного — перемоги не буде.

Від Заходу треба і можна вимагати. Аж до денонсації Будапештського меморандуму й відновлення ядерного потенціалу України. Особисто мені вибачення Клінтона не достатньо.

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Але спершу треба виконати власне домашнє завдання — зупинити хаос, ідіотизм і корупцію.

Бо 5-6 менеджерів, як і 5-6 F16 Українську державу врятувати не годні. Це вже має бути очевидно усім.

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Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019, політик

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