Три країни НАТО закликали союзників посилити східний фланг і ввести ротацію ППО

Про це пише латвійське видання Delfi.

Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії за підсумками засідання "Бухарестської дев'ятки" підписали спільний лист до союзників, де наголосили на необхідності негайно запровадити модель ротації ППО НАТО. Також у листі йшлося про необхідність посилення діяльності НАТО зі стримування, спостереження, розвідки та повітряного патрулювання на східному фланзі альянсу.

У середу, 18 вересня, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс на зустрічі міністрів оборони "Бухарестської дев'ятки" закликав союзників знайти негайні колективні рішення щодо зміцнення повітряного простору НАТО.

Латвія ініціювала зустріч, в якій узяли участь представники Румунії, Польщі та Литви, щоб обговорити нещодавні порушення повітряного простору НАТО з боку російських безпілотників, а також кроки на рівні держав та Альянсу, які допомогли б зміцнити повітряний простір НАТО. Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист до союзників.

У міністерстві оборони Латвії вважають, що російська агресія створює ризики та загрози для країн НАТО, включно з порушенням повітряного простору, яке здійснюють російські БПЛА. За останній місяць інциденти за участю російських дронів сталися не лише у Латвії, а й у Румунії та Польщі. Це нова реальність, яку не можна залишати без уваги та відповіді, наголосив Спрудс.

Тож міністри вважають, що країни НАТО мають зміцнити здатність виявляти, ідентифікувати та нейтралізувати об'єкти, які літають низько та повільно. Задля цього має бути введено негайну ротацію ППО.

У спільній заяві міністри "Бухарестської дев'ятки" засудили війну Росії проти України. Міністри також рішуче засудили Росію за неодноразові порушення повітряного простору НАТО у Латвії, Румунії, Польщі та інших країнах альянсу.

"Бухарестська дев'ятка" – платформа для обговорення питань безпеки, в якій беруть участь Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія.

Під час засідання "Бухарестської дев'ятки" міністр оборони Румунії Тилвар у своєму виступі також наголосив, що НАТО має відреагувати на вторгнення дронів РФ у повітряний простір Альянсу

Російські дрони на території держав НАТО