У ГУР попередили про фейкові чатботи, що імітують головного бота розвідки

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Ворог намагається ввести в оману українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях, створюючи ботів, які за своїм описом, назвою та візуалом відтворюють офіційний чатбот ГУР "Головний бот розвідки". Передавати будь-яку інформацію через такі боти – небезпечно", - зазначають в ГУР МО.

У відомстві нагадали, що офіційний чатбот Головного управління розвідки розміщений за таким посиланням.

"Посилання на актуальний бот завжди можна знайти на сторінці Головного бота розвідки на сайті ГУР та на офіційних сторінках ГУР в соцмережах. Такі сторінки позначені синьою або зеленою галочкою", - додали у відомстві.

Розвідники додають, що можна безпечно й анонімно зв’язатися з ГУР такими способами:

Електронною поштою: [email protected]

Через застосунки Signal та WhatsApp: +38 096 945 53 41

Також ГУР МО оприлюднило список фейкових ботів, на які можна залишити скаргу:

1. https://t.me/gur_officialBot

2. https://t.me/gurofficiaI_bot

3. https://t.me/gur_oficiall_bot

4. https://t.me/gur_offisial_bot

5. https://t.me/gur_official_ua_bot

6. https://t.me/gur_ukr_bot

7. https://t.me/gurmobot

8. https://t.me/gurmo_officialbot