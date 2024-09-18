"Влучність, що надихає": Зеленський прокоментував удари українською зброєю по території РФ

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Зеленський підкреслив, стосовно ударів по території РФ є "важливий результат" за минулу ніч.

"Передусім я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу, українську, далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії, і саме такі речі послаблюють ворога", - сказав президент.

Зеленський подякував усім, хто забезпечує такі результати.

"Така влучність, що надихає. Наші спеціальні служби: Служба безпеки, ГУР, Сили спеціальних операцій – дякую!" - заявив він.