"Влучність, що надихає": Зеленський прокоментував удари українською зброєю по території РФ
Президент Володимир Зеленський подякував українським воїнам, які забезпечують далекобійність держави
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
Зеленський підкреслив, стосовно ударів по території РФ є "важливий результат" за минулу ніч.
"Передусім я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу, українську, далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії, і саме такі речі послаблюють ворога", - сказав президент.
Зеленський подякував усім, хто забезпечує такі результати.
"Така влучність, що надихає. Наші спеціальні служби: Служба безпеки, ГУР, Сили спеціальних операцій – дякую!" - заявив він.
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