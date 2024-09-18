"Динамо" перемогло "Ворсклу" у перенесеному матчі УПЛ
У середу, 18 вересня, київське "Динамо" виявилось сильнішим за полтавську "Ворсклу" у перенесеному матчі 4-го туру УПЛ
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Матч "Динамо" - "Ворскла", який пройшов у Києві, закінчився перемогою столичної команди з рахунком 3:1.
"Динамо" після голів Браяна Себальйоса та Олександра Караваєва вело 2:0. На 81-й хвилині Самсон Ієде відзначився ударом головою і скоротив відставання "Ворскли", проте кияни зуміли втримати перевагу і більше не пропускали.
На 91-й хвилині голкіпер "Ворскли" Павло Ісенко помилився і втратив мʼяч далеко від воротарського майданчика. Півзахисник "Динамо" Олександр Піхальонок перехопив мʼяч і ударом ледь не з центра поля відправив його у ворота "Ворскли".
Після 5-х матчів "Динамо" йде без програшів, має 15 очок і займає першу позицію у турнірній таблиці УПЛ. Футболісти "Ворскли" встигли зіграти 6 матчів, у яких набрали 8 балів. Полтавці йдуть девʼятими.
УПЛ
4-й тур. Перенесений матч
18 вересня
"Динамо" - "Ворскла" 3:1
Голи: Себальйос, 33, Караваєв, 35, Піхальнок, 90+1 - Ієде, 81
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