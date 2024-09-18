НАЗК заявило про виявлені ознаки незаконного збагачення Людмили Денісової

Про це повідомили в пресслужбі НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн", – йдеться в повідомленні.

У НАЗК не називають імені людини, про яку йдеться, проте саме Людмила Денісова обіймала згадані посади.

За інформацією НАЗК, під час перевірки декларацію за 2022 рік, виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 12,4 млн грн. З них 2,4 млн грн не були відображені у відомості про дохід, завдяки якому декларантка погасила позику перед банком, а також вказала 10 млн грн, нібито отримані в позику від третьої особи.

У НАЗК кажуть, що позичальник повідомив, нібито його попросили оформити надання позики від свого імені декларанту, а власних коштів у такому розмірі він не мав і фактично їх не передавав.

У декларації за 2023 рік зазначене фінансове зобов’язання збільшилося до 20 млн грн. А за підсумками повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК також стверджує, що виявило ознаки незаконного збагачення у зв’язку з набуттям декларанткою грошових активів з непідтверджених джерел. Їх Денісова використала для погашення позики перед банком, а розмір цих коштів перевищував законні доходи на 9,9 млн грн.

"У діях ексомбудсменки й ексчленкині правління Пенсійного фонду України виявлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України (недостовірне декларування) та ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення). За матеріалами повних перевірок декларацій Національна поліція України розпочала кримінальні провадження", – додали в НАЗК.

Примітка. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.