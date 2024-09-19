Україна буде серед головних тем промови Байдена на Генасамблеї ООН наступного тижня
Президент США Джо Байден виступить на Генасамблеї ООН наступного тижня. З-поміж головних тем його доповіді буде війна Україні
Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Думаю, ви можете очікувати, що президент Байден говоритиме про сучасні кризи, які постали зараз перед нами. І, звісно Україна й Газа – це дві головні теми у цьому зв’язку", – сказав він.
Кірбі додав, що Байден торкнеться питання важливості збереження американського лідерства та створення коаліції держав. А також розповість, як це вплинуло на обидва згадані конфлікти та якими мають бути подальші зусилля в цьому напрямі.
- Наступного тижня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбудуться Саміт майбутнього. 24 вересня на Генасамблеї ООН починаються дебати високого рівня за участю глав держав і урядів. Як очікують, на них особисто виступить і Володимир Зеленський. За різними даними, це станеться 24 або 25 вересня
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