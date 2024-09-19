Україна буде серед головних тем промови Байдена на Генасамблеї ООН наступного тижня

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Думаю, ви можете очікувати, що президент Байден говоритиме про сучасні кризи, які постали зараз перед нами. І, звісно Україна й Газа – це дві головні теми у цьому зв’язку", – сказав він.

Кірбі додав, що Байден торкнеться питання важливості збереження американського лідерства та створення коаліції держав. А також розповість, як це вплинуло на обидва згадані конфлікти та якими мають бути подальші зусилля в цьому напрямі.